Горно-Алтайск, 5 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай 4 ноября было подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в республиканском оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе выявили 23 244 носителя коронавируса, в том числе 7319 — в городе Горно-Алтайске.

Как уточнили в оперштабе, за прошедшие сутки подтверждён один летальный случай. В августе скончалась 89-летняя жительница Горно-Алтайска. За всё время в регионе умерли 454 ковид-пациента: 406 — от COVID-19, 48 — от иных причин.

Общее число выздоровевших в Республике Алтай — 21 008 человек, в том числе 11 жителей региона победили коронавирус за прошедшие сутки.