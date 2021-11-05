Барнаул, 5 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Всего на 4 ноября 2021 года прививки от коронавируса получили 832 458 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 10 701 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцина

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Только вот из общего числа привитых 78 360 жителей региона получили первую прививку (это всего +4290 за сутки). Тогда как число полностью привитых граждан или или получивших однократно «Спутник Лайт», составляет уже 735 377 человек (+5680 за сутки). Также известно о 18 721 ревакцинированном (+731).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по представленным данным в динамике, в Алтайском крае продолжают много прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которую Роспотребнадзор рекомендовал только для ревакцинации. Таким образом люди, получив всего одну прививку и заветный QR-код, рискуют заразиться сами и заразить коронавирусом других: иммунитет не выработался, а доступ в места массового скопления людей — открыт.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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