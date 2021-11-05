Барнаул, 5 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 5 ноября общее число жертв составляет уже 6423 человек. Причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Всего в регионе выявлено уже 90 989 случаев заражения SARS-CoV-2 (+498 за минувшие сутки). Победили болезнь 63 239 (всего +298 за сутки).

С начала нового года коронавирус выявлен у 2156 детей (+78 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 856 (-19 за сутки), из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 290 человек, +48 за сутки) и ОРВИ (62 548 человек, +449 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8778 (+1114 за минувшие сутки).

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