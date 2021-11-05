Владивосток, 5 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Приморском крае с 8 ноября планируется расширить перечень предприятий и организаций, вход в которые будет разрешён при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рекомендует властям региона включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесённое заболевание COVID-19, предприятия торговли непродовольственными товарами, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

«Рост коронавирусной инфекции сохраняется на протяжении четырёх недель, начиная с 4 октября. Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%», — заявила Татьяна Детковская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Приморском крае при посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта с 30 октября 2021 года.