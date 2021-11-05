Иркутск, 5 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 5 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5629 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 124 764 человек (рекордные +538 за сутки). Госпитализированы 5095 (+91 за сутки).

Выздоровели 107 568 пациентов (+93за сутки). Ещё 495 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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