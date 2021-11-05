Минск, 5 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Власти Белоруссии де-факто и де-юре давно признали Крым частью России, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире передачи «Соловьёв LIVE».

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

Ведущий программы спросил у белорусского парламентария об официальном отношении властей Белоруссии к воссоединению Крыма с Россией.

«Де-факто и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским», — ответил Савиных.

Он добавил, что до недавнего времени не было политического заявления, которое могло бы формализовать этот факт.

«Сегодня это недвусмысленно было объявлено», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства попросил Владимира Путина передать поздравления крымчанам с Днём народного единства, отмечаемого в России 4 ноября. Российский лидер пригласил Лукашенко посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвящённый окончанию Гражданской войны.