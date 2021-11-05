Абакан, 5 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Ещё 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины (47 лет, 81 год, 90 лет, 93 года) и семеро мужчин (40 лет, 60 лет, 71 год, 79 лет, 81 год, 83 года, 84 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1012 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 238 носителей коронавируса, выздоровели 1032 человека.