Вашингтон, 5 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Боевые действия в Эфиопии призвал прекратить госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое заявление политик сделал 5 ноября в своём аккаунте в Twitter.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Госсекретарь США написал, что военный конфликт в Эфиопии должен быть прекращён, а мирные переговоры с целью поддержания единства и целостности африканского государства следует начать немедленно и без всяких предварительных условий.

«Мы призываем правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая воздушные удары по населенным пунктам в Тыграе и мобилизацию этнических ополченцев. Мы призываем правительство Эритреи вывести свои войска из Эфиопии. Мы призываем силы Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОП) и Освободительной армии Оромо (ООА) немедленно прекратить нынешнее наступление на Аддис-Абебу», — написал Блинкен в своём аккаунте.

Также госсекретарь США заявил, что Вашингтон глубоко озабочен в связи с риском межобщинного насилия, который усугубляется воинственной риторикой со всех сторон конфликта в средствах массовой информации и в социальных сетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз призвал все стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня и началу диалога между противоборствующими сторонами.