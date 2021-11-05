Пермь, 5 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки обнаружили ещё 709 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 122 608 заразившихся коронавирусом. В тяжёлом состоянии госпитализированы 509 пациентов. В том числе 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 в Прикамье скончались уже 5932 человека.