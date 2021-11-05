Вашингтон, 5 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Американские власти согласятся выплатить до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки DarkSide, которую считают причастной к проникновению в IT-системы трубопроводной компании Colonial Pipeline весной 2021 года. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Киберпреступник

«Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность тех, кто занимает ведущее положение в международной преступной группировке DarkSide, использующей вирусы-вымогатели», — говорится в сообщении.

Дополнительную награду в размере до $5 млн в Госдепе пообещали выплатить тем, кто поможет задержать преступников и сможет свидетельствовать против них.

Напомним, в мае 2021 года американские СМИ сообщили, что DarkSide потеряла контроль над некоторыми из своих серверов после атаки на Colonial Pipeline и объявила о своём закрытии.