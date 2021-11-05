Нью-Йорк, США, , 02:35 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и Россия сохранят курс, обеспечивающий «стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке», несмотря на призыв президента США Джо Байдена к увеличению добычи нефти. Об этом 4 ноября написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Нефтяная вышка anita_starzycka

На ежемесячной встрече ОПЕК+, группы из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, настроения не изменились — в картеле подчеркнули, что управление нефтяным рынком осуществляется путём тщательного согласования объёмов добычи нефти с растущим спросом.

Кроме того, представители стран в ОПЕК+ посоветовали обратить внимание на другие энергетические рынки, в частности, на рынок газа, который продемонстрировал беспрецедентный скачок цен на голубое топливо и «крайнюю волатильность и нестабильность».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент США Джо Байден заявил, что рост мировых цен на нефть обусловлен главным образом нежеланием России и ОПЕК увеличить объемы добычи. Он призвал страны нарастить поставки топлива.

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