В Киеве пожаловались на остановку Россией транзита угля из Казахстана
Киев, 5 ноября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Российская сторона остановила транзит угля из Казахстана на Украину, написал 4 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус («Слуга народа») в своём Telegram-канале.
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Андрей Герус
«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ», — написал украинский депутат.
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По его словам, ограничение относится к энергетическому углю, но оно не затрагивает поставки коксующегося угля.
Ранее Андрей Герус сообщал, что Россия с 1 ноября остановила собственные поставки энергетического угля на Украину.