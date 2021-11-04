Киев, , 23:46 — REGNUM Россия якобы препятствует транзиту угля из Казахстана на Украину по своей территории, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, проблемы с транзитом через российскую территорию связаны лишь с энергетическим углем, ограничения не касаются поставок коксующегося угля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что сферу энергетики Украины «убивает» импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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