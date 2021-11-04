Стамбул, Турция, 4 ноября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. 4 ноября в «Стамбуле» на стадионе «Тюрк Телеком Арена» «Галатасарай» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Первый мяч на 43-й минуте встречи забил 31-летний нападающий сборной Алжира Софиан Фегули после передачи Патрика ван Анхольта — 1:0. На экваторе второй половины Франсуа Камано восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевую передачу записали на Константина Марадишвили.

Составы команд:

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, ван Анхольт (Байрам, 76'), Нельссон, Маркао, Актюркоглу, Моруцан (Мохамед, 76'), Кутлу, Чикылдэу, Фегули (Йылмаз, 71'), Дервишоглу (Дианье, 90').

«Локомотив»: Гильерме, Баринов, Ненахов (Живоглядов, 46'), Едвай, Рыбус, Марадишвили, Керк, Бека Бека (Серкейра, 85'), Рыбчинский (Камано, 65'), Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46').

Статистика матча («Галатасарай"/ «Локомотив»)

Удары 9/11

Удары в створ 2/5

Владение 49%/51%

Угловые 4//7

«Локомотив», набрав второе очко, остался на второй строчке в турнирной таблице группы E. «Галатасарай» с восемью очками остался на первом месте.