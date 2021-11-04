Лестер, Великобритания, , 22:11 — REGNUM 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче четвертого тура группы C Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертранд, Юри Тилманс, Айосе Перес, Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре, Келечи Ихеаначо, Патсон Дака.

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Максимилиано Кауфриз, Айртон Дантас, Георгий Джикия, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев.

Последний матч «Спартака» с «Лестером» завершился победой английского клуба со счетом 4:3 благодаря покеру Патсона Дака.

На данный момент «Спартак», одержав одну победу и набрав три очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы. «Лестер» с четырьмя очками идет строчкой выше.