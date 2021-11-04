Вашингтон, 4 ноября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов остаются привержены режиму санкций против КНДР, заявили в Госдепе.

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При этом в Госдепе заявили, что Вашингтон продолжает стремиться к серьезному дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков рассказал, что против снятия санкций с КНДР выступят США, Великобритания и Франция.

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