Анкара, 4 ноября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Турции из-за резкого роста цен на продовольствие основная нагрузка «легла на плечи» малообеспеченных слоев населения. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, наличие проблем, с которыми пришлось столкнуться жителям страны из-за пандемии, осознают власти Турции.

«Пандемия нарушила баланс мировой экономики, — заверил турецкий лидер. — Мы стремимся минимизировать негативное воздействие этой глобальной тенденции на Турцию».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование отношений Армении и Азербайджана является основным условием для нормализации отношений Анкары и Еревана.