Лион, Франция, 4 ноября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» «Лион» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет пражскую «Спарту». Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш, Синали Диоманде, Джейсон Денайер, Энрике Милагрес, Дамьен Да Сильва, Уссем Ауар, Тиаго Мендеш, Максенс Какере, Джердан Шакири, Райан Шерки, Ислам Слимани.

«Спарта»: Флорин Ницэ, Ондржей Челустка, Филип Панак, Томаш Визнер, Давид Ганцко, Давид Павелка, Михал Сачев, Якуб Пешек, Лукаш Гараслин, Ладислав Крейчий, Мартин Минчев.

Бригада арбитров (Италия): Маурицио Мариани | Давиэль Биндони | Альберто Тегони | Марко Гуида.