Губернатор Севастополя обещал Путину не застраивать мыс Хрустальный
Севастополь, 4 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Власти Севастополя не будут строить многоквартирные дома на мысе Хрустальном. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 ноября губернатор города-героя Михаил Развожаев. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Следите за развитием событий в трансляции: «День народного единства. Путин в Севастополе — трансляция»
Губернатор доложил Путину о том, что правительством объявлен открытый конкурс на разработку концепции проекта музея героической обороны Севастополя 1941−1942 годов с пантеоном славы на мысе Хрустальном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин призвал севастопольские власти отказаться от жилой застройки в пользу расширения парка рядом с мемориалом к 100-летию окончания Гражданской войны.
Отметим, что проект строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе ранее вызвал резкую критику как специалистов-архитекторов, так и общественности, в том числе ветеранского сообщества. По мнению критиков, проект противоречит поставленной президентом задачи по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».