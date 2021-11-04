Лукашенко подписал утверждающий союзные программы с Россией декрет
Минск, 4 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства (между РФ и Белоруссией) на 2021−2023 годы» подписал на заседании этого союзного органа президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает БЕЛТА.
Kremlin.ru
Александр Лукашенко
Журналисты отмечают, что мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.
Отмечается, что президентом России Владимиром Путиным данный документ был предварительно завизирован.
Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что серьезной проверкой для отношений Белоруссии и РФ стало беспрецедентное внешнее давление.