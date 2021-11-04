Тюмень, 4 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области продление локдауна зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Локдаун

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«Нерабочие дни объявлены президентом РФ. Право продления нерабочих дней возложено на власти субъектов РФ в зависимости от ситуации по заболеваемости. В настоящее время, по данным регионального управления Роспотребнадзора, не рассматривается вопрос о продлении нерабочих дней в Тюменской области», — сообщают в оперштабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за сутки на 4 ноября выявлено 344 случая заражения коронавирусом. Днём ранее в регионе был зафиксирован 341 случай заражения. За сутки зарегистрировано девять летальных случаев от COVID-19.