Севастополь, 4 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Сохранить и расширить парк у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войне посоветовал властям Севастополя президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в город-герой 4 ноября. Фрагмент диалога главы государства с губернатором Михаилом Развожаевым показал телеканал «Россия 24».

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

«Нужно сделать действительно для людей, чтобы парковая зона была побольше, не нужно здесь заниматься жилым строительством, нужно просто сделать место отдыха для севастопольцев. Планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте. Там, где будет культурный кластер, театр, хореографическое училище, музей будет, здесь нужно сделать парк, и люди вам будут благодарны», — сказал Путин.

Между тем, отмечает корреспондент ИА REGNUM, поездка президента проходит на фоне скандала с застройкой мыса Хрустальный — речь идёт в том числе и о Карантинной бухте. Общественники, в том числе ветераны, и архитектурное сообщество подвергли критике планы создания здесь культурного кластера со строительством нескольких крупных зданий, в частности, оперного театра и жилых многоэтажек. По мнению критиков действий властей, эти планы противоречат поручению Владимира Путина создать здесь парк с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».

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