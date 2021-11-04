Кемерово, 4 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 4 ноября, стартовал этно-мультимедийный проект «Белый вигвам», посвященный жителям региона, в том числе коренным малочисленным народам — шорцам и телеутам.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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В рамках проекта запланирована демонстрация экспозиций, медиа-инсталяций, интерактив со зрителями в сопровождении этно-исполнителей и цифровых художников.

«Синтез современного искусства, традиционных ценностей и позитивных смыслов. Раскрытие этнического контекста через духовные практики, визуальные паттерны, музыку и перформансы», — уточнили в Кузбасском центре искусств.

Отмечается, что зрителю предлагается пройти два уровня белого вигвама. На первом этаже в мультимедийном зале состоится показ спектакля-вербатима «Восток — Запад». На втором этаже гостей ждёт настоящее погружение в другое измерение с помощью световых инсталляций и музыки.