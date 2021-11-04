Тюмень, 4 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Тюмени 8 ноября откроются три больших центра вакцинации, куда смогут прийти все желающие и поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Центр вакцинации от коронавируса в Легкоатлетическом манеже Тюмени

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«Опыт Единого центра вакцинации, который мы развернули в Легкоатлетическом манеже, оказался успешным. В день через него проходит до 700 человек, это каждый десятый сделавший прививку в регионе. Там много места и есть возможность организовать социальную дистанцию», — отметил тюменский губернатор.

Александр Моор отметил, что аналогичные крупные центры вакцинации развернутся во дворце творчества и спорта «Пионер», центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» и на стадионе «Геолог». Небольшие прививочные пункты откроют в спортивных школах «Тура» и «Водник», детско-юношеском центре «Пламя», центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина и в центре развития творчества детей и юношества «Грант».

"Пункты вакцинации в торговых центрах придётся свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR кода», — пояснил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 1 ноября 2021 года открылся центр вакцинации от COVID-19 на 11 постов в Легкоатлетическом манеже.