Москва, 4 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Геномная регистрация преступников и мигрантов должна стать «пилотным проектом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 ноября заявил первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

«Понятно, что геномная регистрация нужна для тех, кто преступил закон, виновных в насильственных преступлениях. Начнем с них и с мигрантов, а дальше посмотрим. Давайте начнем с тех граждан, которые действительно могут быть, во-первых, опасны, а, во-вторых, могут быстро скрыться», — предложил Нилов.

Он согласен с предложением главы Следственного комитета Александра Бастрыкина распространить геномную регистрацию на мигрантов.

«Абсолютно согласен, это правильно, это будет пилотный проект, давайте начнем с мигрантов, причем средства на регистрацию необходимо брать не из федерального бюджета, а за счет въездного сбора», — рассуждает парламентарий.

Широкий общественный резонанс вызвало предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия») поэтапно внедрить геномную регистрацию не только мигрантов, но и всех граждан РФ.

Госдума пока не получала предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).