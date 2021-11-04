Владимир Путин возложил цветы к памятнику окончанию Гражданской войны
Севастополь, 4 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Следите за развитием событий в трансляции: «День народного единства. Путин в Севастополе — трансляция»
В мероприятии также участвуют губернатор Михаил Развожаев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
В рамках рабочей поездки в Севастополь Владимир Путин также проведет встречу с главой Севастополя Развожаевым и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в формате видеоконференции.