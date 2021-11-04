Тюмень, , 16:39 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал земляков стремиться сделать Россию лучше и успешнее. Поздравление главы региона с Днём народного единства опубликовал областной оперативный штаб.

Александр Моор Admtyumen.ru

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«Национальное согласие, основанное на вековых духовных и нравственных ценностях, гордость и любовь к России обеспечивают мирное сосуществование разных народов в большой стране. Наше общее стремление — сделать Россию лучше и успешнее, а созидательный труд для её процветания является прочным фундаментом стабильного и динамичного развития страны», — заявил Александр Моор.

Губернатор Тюменской области пожелал землякам здоровья, мира и добра, а также новых свершений на благо региона и всей России.