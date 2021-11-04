Севастополь, , 16:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь 4 ноября, в День народного единства.

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — трансляция»

Глава государства приехал к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны, здесь он возложит цветы.

Севастопольские СМИ сообщают, что в районе мемориального комплекса собрались горожане и гости Севастополя, чтобы поприветствовать президента.

Также Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в формате видеоконференции. На заседании планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.