Элиста, 4 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Ещё два случая смерти среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии пандемии в Калмыкии подтверждено 663 летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. Режим коронавирусных ограничений действует в регионе до конца ноября.