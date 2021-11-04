Петрозаводск, 4 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Карелии с 20 ноября 2021 года, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике по распространению коронавирусной инфекции, работодатели обязаны перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 50 лет, которые непривитые, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом более шести месяцев назад. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Согласно распоряжению главы региона Артура Парфенчикова, с 20 ноября на удалённую работу переводятся работники старше 50 лет, с 10 декабря — старше 45 лет. Исключение составляют организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам, имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу, разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесённое заболевание коронавирусной инфекцией.

С 8 ноября имеющим паспорт коллективного иммунитета точкам общепита разрешается работать до 01:00. После 1:00 до 6:00 таки точкам общепита можно продолжить работу по доставке продуктов.