Чита, 4 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 4 ноября от коронавируса полностью привиты уже 357 427 человек (+1100 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 404 527 граждан (+2855 за сутки) получили первый компонент вакцины. Это на порядки больше, чем несколькими днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Забайкальского краяСветлана Лапав ходе заседания оперативного штаба 4 ноября предложила продлить меры ограничительного характера из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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