Москва, 4 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы началась на Земле 4 ноября около 01:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН.

Phys.org Магнитная буря

Наблюдения астрономов показывают, что Земли достиг крупный солнечный выброс. В ночь с 3 на 4 ноября индекс геомагнитной активности резко увеличился до уровня 7 (при максимальном уровне 9).

Рост геомагнитной активности стал следствием сильной вспышки на Солнце, произошедшей два дня назад. Отмечается, что первоначально сила этого выброса была недооценена.

За последние четыре года геомагнитные бури такого же уровня фиксировались в мае 2021 года, в мае 2019 года, в августе 2018 года и в сентябре 2017 года. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2−3 суток.