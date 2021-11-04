Чита, 4 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В связи с существенным ростом заболеваемости COVID-19, в Забайкалье возникла проблема с медикаментами для лечения пациентов. Этот вопрос был рассмотрен сегодня, 4 ноября, на оперативном штабе в правительстве региона.

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Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, было отмечено, что для лечения амбулаторных больных Минздрав России выделил 47 миллионов рублей, что обеспечит лекарствами чуть более восьми тысяч пациентов, которые лечатся на дому. Запас лекарственных препаратов пополнят, и забайкальцы будут получать их, как и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 4 ноября из общего количества пациентов моногоспиталей 221 находится в тяжёлом состоянии (+16 за сутки).

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