Владимир, 4 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области 4 ноября подтверждено 326 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 64 тыс. 102 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 767 пациентов, в том числе 54 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2264 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.