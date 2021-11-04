Астрахань, 4 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Астраханской области 4 ноября подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 67 тыс. 546 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1574 человека.

За весь период 2023 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.