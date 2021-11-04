Липецк, 4 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 4 ноября подтверждено 401 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 64 тыс. 227 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 56 тыс. 449 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 334 — за последние сутки.

За весь период скончались 2089 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.