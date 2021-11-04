Калуга, 4 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства региона, продлевающее срок действия областных доплат медикам, занимающихся лечением «ковидных» больных, до 31 декабря 2021 года. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное правительство

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Медикам, работающим в «красных зонах» стационарах для больных с COVID-19 продлили региональные стимулирующие выплаты

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Врачам, работающим в красной зоне, установлена доплата в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 20 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу, а также немедикам, контактирующим с больными COVID-19, по десять тысяч рублей. Одновременно в документе предусмотрены выплаты медикам, занимающимся вакцинацией — по 50 рублей за каждого привитого.

Напомним, региональные доплаты медикам за риск были введены в апреле 2020 года. Затем в апреле 2021 года выплаты были приостановлены, но с 1 июня — возобновлены. Медики, работающие с ковидными больными, также получают и федеральные выплаты.