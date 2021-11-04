Барнаул, 4 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Всего на 4 ноября 2021 года прививки от коронавируса получили 821 757 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 11 724 человека. Такие данные приводит оперштаб. Только вот из общего числа привитых 74 070 жителей региона получили первую прививку (это всего +4884 за сутки). Тогда как число полностью привитых граждан или или получивших однократно «Спутник Лайт», составляет уже 729 697 человек (+6088 за сутки).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по представленным данным в динамике, в Алтайском крае продолжают вакцинировать, по большей части, однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которую Роспотребнадзор рекомендовал только для ревакцинации. Таким образом люди, получив всего одну прививку и заветный QR-код, рискуют заразиться сами и заразить коронавирусом других: иммунитет не выработался, а доступ в места массового скопления людей — открыт.

Также известно о 17 990 ревакцинированных. Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+155).

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