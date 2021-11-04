Барнаул, 4 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 4 ноября общее число жертв составляет уже 6397 человек. За последние сутки поставлен абсолютный рекорд по смертности от COVID-19: скончались 35 человек, такого не было за всю историю пандемии.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

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Всего в регионе выявлен 90 491 носитель SARS-CoV-2 (+492 за минувшие сутки). Победил болезнь 62 941 (всего +249 за сутки).

С начала нового года коронавирус выявлен у 2078 детей (+72 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 875 (+9 за сутки), из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 242 человека, +59 за сутки) и ОРВИ (62 099 человек, +426 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7664 (+1755 за минувшие сутки).

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