Москва, 4 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Александр Новак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Новак обсудил ситуацию на топливном рынке на стратегической сессии с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителей Минэнерго, Минфина и нефтяных компаний. В ходе встречи было отмечено, что к середине последнего квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС удержались в рамках расчётной инфляции.

На совещании рассказали, что сдержать рост цен удалось благодаря демпферному механизму, скорректированному весной 2021 года. Так называется комплекс мер, позволяющий снизить влияние оптового рынка на розничный.

По итогам заседания заместитель председателя правительства поручил провести дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива. На основании этого анализа будет принято решение о целесообразности корректировки топливного демпфера в 2022 году.