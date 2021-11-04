4 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Во Владивостоке 4 ноября в парке Минного городка состоялся военно-патриотический фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства. Организаторы постарались объединить на одной площадке ряд направлений: культурно-историческое, военно-спортивное и патриотическое.

Андрей Лавренчук, , 12:22 — REGNUM В рамках фестиваля действовали несколько площадок для посетителей. Историческое направление было представлено площадкой военно-исторического клуба «1-й Дальневосточный фронт». Реконструкторы продемонстрировали снаряжение и вооружение бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, а также провели лекцию. Также историческая тематика затрагивалась и на площадке командно-штабных игр «Исторический бой». Там, помимо самой игры, было представлено и снаряжение Белой армии времен гражданской войны в России.

Площадка военно-исторической реконструкции Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Площадка военно-исторической реконструкции Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Площадка военно-исторической реконструкции Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Площадка военно-исторической реконструкции Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Плакат на площадке командно-штабной игры Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Снаряжение бойца Белой армии Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Прошла и традиционная для военно-патриотических мероприятий выставка российской военной техники. Посетители фестиваля смогли ознакомиться с образцами вооружений армии России, а также осмотреть технику вооруженных сил.

Военная техника на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Роботизированный комплекс «Платформа-М» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Выставка вооружений на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ) Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

При этом мероприятие проходило не просто в формате выставки — для посетителей было организовано множество различных мероприятий. Интерактивные площадки были посвящены как отдельным видам спорта, так и военно-прикладным упражнениям. Кроме того, успешно прошедшие все интерактивные площадки могли пострелять в тире. Ну и не обошлось без традиционной полевой кухни, угощавшей кашей всех желающих.

Площадка Юнармии Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Площадка с комплексом ГТО Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Тир на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Очередь за кашей Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Кроме того, на мероприятии посетителям продемонстрировали два показательных выступления: одно было подготовлено «Федерацией военно-тактических игр», другое — бойцами 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Первое было посвящено освобождению заложников, второе — основано на сюжетах из войны в Сирии.

Показательное выступление Федерации военно-тактических игр Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Показательное выступление Федерации военно-тактических игр Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Показательное выступление морской пехоты ТОФ по мотивом войны в Сирии Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Условные боевики незаконных бандформирований Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Показательное выступление морской пехоты ТОФ по мотивом войны в Сирии Андрей Лавренчук © ИА REGNUM