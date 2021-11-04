Кемерово, 4 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период с 3 по 8 ноября подразделения управления МЧС России будут функционировать в условиях повышенной готовности. Режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий, сообщили в ведомстве.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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«На период действия режима в боевые расчёты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен», — уточнили в ведомстве.

Кузбассовцев просят неукоснительно следовать правилам безопасности, обращая внимание на пожарную безопасность в быту.