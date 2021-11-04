Красноярск, 4 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 4 ноября, зарегистрировано всего 134 059 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 718 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 373контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3853человека. При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3671.

Всего в регионе проведено 4 011 293 теста на коронавирус, из них за последниесутки — 13 585.