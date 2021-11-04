Абакан, 4 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Хакасии на фоне объявленного локдауна и закрытия заведений торговли и общепита крупные сетевые магазины продолжили работу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в минюст республики регулярно поступают вопросы в связи с этим.

R-19.ru Город Абакан

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«Поясняем: по решению правительства России они входят в перечень системообразующих. Это значит, что данные организации оказывают существенное влияние на развитие экономики, обеспечивают наибольшую занятость в своих отраслях и являются крупнейшими налогоплательщиками», — отметили в правительстве.

Решение об ограничении их работы, как отмечается, может быть принято только по согласованию с федеральным правительством. При этом сотрудники организаций обязаны соблюдать все санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за крайне сложной эпидситуации власти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостановили работу учреждений торговли, общепита и в сфере услуг. В трёх крупнейших городах республики остановлено движение общественного транспорта.

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