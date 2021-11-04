Москва, 4 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 248 097 354, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса.

Pixabay.com Коронавирус

Максимум заболевших фиксируется в США, где зарегистрировано 46 252 513 случаев заражения коронавирусом. Далее по числу заболевших следует Индия — 34 321 025 человек. С начала пандемии в мире скончались 5 021 452 пациента с COVID-19.

Отмечается, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров обеспечить вакцинацию от COVID-19 к середине 2022 года 70% населения планеты.