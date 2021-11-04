Москва, 4 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко голосовал против проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы из-за того, что ему не дали задать вопрос главе Минфина Антону Силуанову о выделении средств на новый центр педиатрии в Санкт-Петербурге. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Рассмотрение в Госдуме правительственного бюджета. Единоросс Евгений Марченко голосует против! Его тут же исключают из партии. А ведь проголосовал против он только потому, что ему не позволили задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о выделении средств на новый центр педиатрии в его избирательном округе», — отметил Миронов.

У парламентария возникает вопрос: зачем такая партия избирателям?

«Устав ЕР начинается словами о том, что основополагающей ценностью этой партии якобы является благополучие человека — его здоровье и долголетие. О том, что это пустые слова, за которыми ничего нет, мы и так знали. Исключением из партии Марченко это было продемонстрировано всем гражданам страны», — указал Миронов.

Парламентарий также напомнил, что предупреждал депутата от «Единой России» Евгения Попова о том, что его позиция по индексации пенсий работающим пенсионерам (он хочет ее вернуть — ред.) идет вразрез с позицией партии, и это может быть чревато.

«Мы видим и ссылки в Кабо-Верде (туда в качестве посла отправили экс-депутата Госдумы от «Единой России» Наталью Поклонскую — ред.), и просто «исчезновение» некоторых вольнодумцев. Фактически я обращался ко всем единороссам», — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президиум генсовета партии рекомендовал исключить Марченко из фракции «Единая Россия» в Государственной думе за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины при голосовании по проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.