Москва, 4 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Около 70% жителей России считают День народного единства нужным для страны праздником. Эти данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Российский флаг

Таким его называют 67% опрошенных. Ещё 23% придерживаются противоположного мнения.

Среди тех, кто считает праздник нужным, 29% полагают, что он сплачивает людей. Ещё 12% привлекает в нём дополнительный выходной, отдых, ещё 4% — важная историческая дата, и столько же — праздник — вместо 7 ноября.

Противники празднования этого дня считают, что он бессмысленный и искусственно созданный. Также они считают, что его создали для вытеснения 7 ноября, и, вообще, по мнению некоторых граждан, в стране слишком много праздников.

Поквартирный опрос населения провели 22−24 октября в 104 населённых пунктах. Были опрошены 1500 граждан РФ возрастом старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.