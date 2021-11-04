Челябинск, 4 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Челябинске телебашня будет украшена цветами российского флага. Подсветку включат 4 ноября и она будет работать с 18:00 до 00:00 по местному времени.

jia3ep Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — трансляция»

Также проекция триколора будет на стенах зданий по ул. Кирова, 159 и ул. Орджоникидзе, 54Б.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Его впервые отпраздновали в 2005 году.