Тегеран, , 08:25 — REGNUM 3 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана Бахаеддин Хоссейни заявил, что Иран и Кения намерены оказать содействие экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Хоссейни сослался на встречу между бизнесменами из Муранги в Кении и должностными лицами торговой палаты Кашана, заявив, что обе стороны подчеркнули важность поддержания экономического взаимодействия.

Он отметил, что кенийская делегация также обсудила вопросы, представляющие взаимный интерес, с экономическими агентами частного сектора Кашана, что приведет к подписанию выгодных контрактов в ближайшем будущем.

Хоссейни подчеркнул, что делегация выразила заинтересованность в сотрудничестве по производству чая и кофе. По его словам, кенийские представители также пригласили иранских бизнесменов посетить Кению с целью развития двусторонних экономических отношений.