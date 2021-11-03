Москва, , 23:16 — REGNUM 7 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в рамках центрального матча четырнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Локомотивом». Московское дерби начнется в 19:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Отвественный за систему видеоповторов VAR — Алексей Матюнин.

В последний раз «Локомотив» и «Спартак» играли между собой 11 апреля. Тот матч чемпионата России завершился уверенной победой «железнодорожников» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов.

На данный момент «Локомотив» с шестью победами и 24-мя очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набрав лишь восемнадцать очков, идет семью строчками ниже.